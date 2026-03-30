Пушилин заявил, что штурмовики улучшили позиции у Белицкого

Штурмовики ВС РФ улучшили позиции у Белицкого и заходят на его окраину. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Вестей".

"Красноармейско-Добропольское направление - здесь мы видим улучшение позиций в районе населенного пункта Белицкое, где мы уже фиксируем заход штурмовых подразделений на его окраины", - сказал он.

Глава ДНР добавил, что российские войска так же улучшили позиции в районе поселка Новый Донбасс, несмотря на активное сопротивление ВСУ.

Накануне вечером Пушилин заявил, что в населенном пункте Белицкое начались городские бои. По его данным, российские военные также подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны украинских войск перед Славянском.