Испания передаст Украине оружие на две минуты боя

Правительство Испании приняло решение передать Украине пять ракет PAC-2 для ЗРК Patriot.

Боеприпасы для этого будут изъяты у зенитного полка испанской армии в Валенсии. Часть оснащена ЗРК Patriot, причем PAC-2 - не самые современные ракеты в арсенале, пишет El Pais со ссылкой на источники в кабинете министров.

18 марта в Мадриде побывал Владимир Зеленский. По итогам встречи с премьер-министром Педро Санчесом было объявлено, что Испания планирует выделить Украине миллиард евро в рамках военной помощи.

"Пяти ракет украинским зенитчикам хватит на пару минут боя", - отметил "Военный обозреватель".

"Украина это страна-попрошайка. Испанский стыд", - добавил военкор Александр Сладков.

Боеприпасы для ЗРК Patriot критически важны для Киева, так как только этот комплекс способен худо-бедно перехватывать баллистические ракеты. Выпускают перехватчики только в США и они нужны самой Америке - для пополнения арсеналов после интенсивной работы ПВО на Ближнем Востоке.