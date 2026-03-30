Россия наращивает темпы наступления: уникальный случай на фронте и «возмездие»

Ситуация на фронте стремительно меняется — чем ближе апрель, тем больше темпы наступления ВС РФ, а Украина все больше ужесточает мобилизацию и отправляет резервы на фронт. Как сообщает «Царьград», уникальный случай на фронте показал, что российские войска переходят к новому этапу системного давления.

Удары «возмездия»

Еще 29 марта 2022 года в ходе СВО ракетным ударом было серьезно повреждено здание Николаевской областной госадминистрации. ВС РФ сообщили, что в здании был сосредоточен военный штаб. Позже Украина также подтвердила эти данные, хоть и по ошибке. Тогда погибло по меньшей мере 57 офицеров ВСУ.

Киев редко признает удары по командным пунктам, центрам сосредоточения рядового и офицерского состава, а чем «выше звезды» погибших офицеров, тем меньше вероятность, что информация увидит свет. Однако благодаря участникам местного сопротивления, утечкам или в результате ошибки самих представителей киевского режима порой всплывают результаты российских комбинированных атак.

Например, так было 30 октября 2024 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил о поражении здания Генштаба Украины в ответ на удар по Российскому университету спецназа имени В.В. Путина.

«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес», — заявил тогда Кадыров.

Новая глубина давления

На днях во время бомбардировки был зафиксирован необычный прилет по Васильковке в Днепропетровской области. Причем били не «Геранью», а обычным FPV-дроном — на удалении порядка 45 км от линии фронта. Случай стал уникальным для фронта и говорит о выходе ВС РФ на новую глубину логистического давления.

«Это уже не тактическая зона боевого соприкосновения, а оперативная глубина, где ранее удары такого класса носили эпизодический характер. Сама Васильковка — это не случайная точка. Речь идет о важном логистическом узле, через который проходит снабжение участка фронта от Орехова до Новопавловки. По сути, это один из "распределительных хабов", через который идет топливо, боекомплект и переброска резервов. Более того, с учетом текущей конфигурации значительная часть логистики для наступательных действий ВСУ также завязана на этот район», — заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По имеющимся данным, использовались дроны типа «Молния-1». Их ключевая особенность — возможность регулярного применения и относительно большая дальность для FPV-дронов. В ходе одной серии ракетно-дронового удара было задействовано более десятка аппаратов, а носили они не разовый, а серийный характер. Речь идет не о «прощупывании», а о начале нового этапа системного давления.

Скорое наступление

Военнопленный полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк заявил, что весь фронт готовится к весеннему наступлению ВС РФ.

«Цель обеих сторон — занять лучшие позиции с наименьшими потерями. Однако система взаимоотношений внутри ВСУ точно не способствует минимизации таких потерь», — заявил он.

В качестве примера он привел добропольское направление. Там российские военные сосредоточены в районах трех населенных пунктов. В районе Гришино ВС РФ наступают севернее и северо-западнее села, в Белицком — прорыв к восточным окраинам и взятие примерно трети городской территории. В Новом Донбассе линия фронта проходит по центру поселка, а атака направлена с юга и востока.

Характерной особенностью данного направления фронта является относительно меньшая глубина «серой зоны» при высокой плотности пехотных и дроновых подразделений обеих сторон. Такая концентрация неизбежно ведет к более частым прямым боестолкновениям и огневому контакту, на который приходится переходить даже операторам БПЛА и артиллеристам противника.

Украинская тактика в свою очередь ориентирована на уничтожение атакующей пехоты и скорейшее отвоевание утраченных позиций. Дефицит личного состава привел украинское командование к неизбежному выводу, что атаки должны проводить преимущественно штурмовые подразделения. Обычные пехотные части вынуждены занимать оборону месяцами, а расход личного состава в украинских штурмовых частях значительно выше. Это приводит к быстрому стачиванию подразделений и невозможности их оперативно восполнять.

«По данным за январь-февраль, более 50% всех мобилизованных украинцев были направлены в штурмовые подразделения. Хотя численность штурмовиков составляет менее 5% от общего состава ВСУ. Когда в ряды штурмовых полков поступает неиссякаемый поток в таких товарных количествах, неизбежно страдает и отношение к тем, кого мобилизуют», — заявил Антонюк.

Хуже всего, по оценке украинского полковника, ситуация в 225-м и 425-м отдельных штурмовых полках. Многие мобилизованные не успели добраться до фронта, погибнув от жесткого обращения еще в учебных частях. Над солдатами издеваются, их ломают физически и морально, переходят к пыткам.