Власти сообщили о полном отключении электричества в Энергодаре

Город Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения после артиллерийского удара, повреждения на объектах электроэнергетики в настоящее время уточняются, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

Сейчас специалисты работают над выяснением степени разрушений, а также возможностью восстановления подачи электроэнергии.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что несколько населенных пунктов Куйбышевского округа и город Энергодар остались без света из-за обстрелов.

Город ранее обесточивался 29 марта после обстрелов ВСУ. Позднее электроснабжение было восстановлено.