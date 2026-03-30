Власти сообщили о полном отключении электричества в Энергодаре
Город Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения после артиллерийского удара, повреждения на объектах электроэнергетики в настоящее время уточняются, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
Глава администрации города Максим Пухов сообщил, что очередной удар по городу привел к отключению электроснабжения и сейчас уточняется характер повреждений электротехнического оборудования.
Сейчас специалисты работают над выяснением степени разрушений, а также возможностью восстановления подачи электроэнергии.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что несколько населенных пунктов Куйбышевского округа и город Энергодар остались без света из-за обстрелов.
Город ранее обесточивался 29 марта после обстрелов ВСУ. Позднее электроснабжение было восстановлено.