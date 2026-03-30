Массированная атака ВСУ: погибший, раненые и закрытие более 10 аэропортов

Сегодня Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками российские регионы, в результате чего есть погибший и раненые, а также разрушены дома и повреждены автомобили. Какие регионы оказались под ударами к утру 30 марта, в материале «Рамблера».

По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских дрона самолетного типа. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями. Также уничтожены дроны над территориями Краснодарского края и Крыма и над акваторией Азовского моря.

Ростовская область

В небе над Ростовской областью было сбито более 60 беспилотников. Атакам подверглись город Таганрог, а также Неклиновский, Азовский, Миллеровский, Чертковский, Матвеево-Курганский и Шолоховский районы, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, есть погибший и пострадавшие в Таганроге. Одна из пострадавших находится в больнице, медики оценивают ее состояние как стабильное, оказывают необходимую помощь. Еще семь человек пострадали, от госпитализации отказались, медицинская помощь оказана на месте», — рассказал губернатор.

По его словам, сложнее всего ситуация в Таганроге, где в результате падения обломков БПЛА загорелись несколько жилых домов и автомобили, а также повреждено здание школы №26.

«В итоге частично разрушены и повреждены: 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей», — пояснил он.

По данным губернатора, в селе Николаевка Неклиновского района также получила повреждения газовая труба.

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова в свою очередь отметила, что повреждены три промышленных предприятия города, фрагменты беспилотника были обнаружены возле многоквартирного дома на улице Свободы, привлечены саперы, а жители эвакуированы.

«Трамвайное движение временно приостановлено в направлении завода Бериева», — пояснила мэр в своем Telegram-канале.

Краснодарский край

В Краснодаре в результате атаки украинских беспилотников пострадали три человека, сообщили в оперштабе региона.

«Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации оперштаба, из-за падения БПЛА были выбиты стекла в окнах квартир в одной из многоэтажек в Прикубанском округе Краснодара, повреждения получил также один из балконов.

Местные жители рассказали Telegram-канале Shot, что беспилотник врезался в квартиру на 12-м этаже. Они услышали звук мотора в 23:25, а затем «раздался оглушительный взрыв и показалась яркая вспышка». В квартире находились двое детей и взрослый.

В свою очередь глава Краснодара Евгений Наумов призвал жителей не снимать и не выкладывать фото и видео БПЛА и работы системы ПВО.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали жителей села Белянка Шебекинского округа Белгородской области. Две женщины получили ранения, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотники нанесли удары по машинам. Пострадавшая в результате одной из атак женщина получила множественные осколочные ранения и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

«Еще одна атака дрона была на другую машину. Женщину с обширной раной спины и осколочными ранениями живота в больницу доставили бойцы самообороны. По предварительной информации от медиков, состояние оценивается как тяжелое», — сообщил губернатор.

Также он отметил, что в Грайворонском округе, в селе Доброе, при детонации вражеского дрона ранены два бойца «Орлана». Сослуживцы доставили их в Грайворонскую ЦРБ.

Ограничения на полеты

Также сегодня ночью была объявлена беспилотная опасность в ряде регионов России и закрыто как минимум 11 воздушных гаваней, пишет Ura.ru.

По данным издания, в Пензенской области ликвидировали три беспилотника ВСУ, десять дронов сбили в пяти районах и одном городском округе Воронежской области, в Ленинградской области в деревне Систо-Палкино обломки БПЛА нанесли ущерб жилому дому.

Серия взрывов прогремела над Тольятти Самарской области около пяти утра. Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot о дыме над одним из районов города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

«В аэропорту Курумоч ввели план «Ковер», а также объявлена угроза атаки БПЛА в Самарской области», — уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По сообщению Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также вводились сегодня ночью в аэропортах Ульяновска (Баратаевка), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда, Уфы, Краснодара (Пашковский), Бугульмы и Казани.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта Украина совершила одну из самых массовых атак на регионы России с помощью беспилотников. За ночь было перехвачено и уничтожено 389 БПЛА.