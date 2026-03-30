Иран собирается установить новый режим в Ормузском проливе

Парламент Ирана, по словам члена комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Алаоддина Боруджерди, планирует установить новый режим в Ормузском проливе. Согласно планам, Тегеран собирается обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход.

Слова Боруджерди со ссылкой на планы законодательного органа приводит гостелерадиокомпания Ирана: «В проливе будет установлен новый режим».

Отмечается, что без разрешения Ирана кораблям не будет предоставляться право на проход Ормузского пролива. Исламская республика, согласно задумке парламентариев, будет осуществлять «обеспечение безопасности судов», а также взимать пошлину за проход.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на иранской территории, в том числе по Тегерану. ИРИ в ответ осуществляет удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.