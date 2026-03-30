Сводка СВО за ночь 30 марта: удар «Куба» и уничтожение ангара ВСУ
В Минобороны России сообщили об уничтожении роботов ВСУ и о ликвидации группы украинской пехоты. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 30 марта.
Уничтожение роботов ВСУ
Российские беспилотники уничтожили роботизированные комплексы и технику ВСУ под Добропольем, сообщили в Минобороны РФ. Операторы ударных FPV-дронов поразили украинский гексакоптер и наземных роботов, пытавшихся доставить ВСУ полезные грузы.
Также ВС РФ уничтожили боевую бронемашину и антенну управления беспилотниками ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что в режиме «свободной охоты» российские дроны сожгли украинскую автомобильную технику, сорвав ротацию и обеспечение ВСУ.
Удар «Молнии»
Расчет беспилотника «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ на Добропольском направлении, рассказали в Минобороны России. Пункт управления и площадка запуска беспилотников были выявлены во время воздушной разведки.
Получив данные о цели, расчет «Молнии-2» запустил беспилотник. В результате точного попадания цель была полностью уничтожена.
Удар «Града»
Реактивная артиллерия ВС РФ поразила позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил огневые позиции и места скопления живой силы ВСУ. Для удара использовались 122-миллиметровые осколочно-фугасные реактивные снаряды.
ВСУ перебросили войска из Краматорска к Волчанску
ВСУ перебросили подразделения 53-й отдельной механизированной бригады из Краматорска (ДНР) к Волчанску (Харьковская область). Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер». В сообщении отмечается, что о переброске сил свидетельствуют некрологи украинских солдат.
Потери ВСУ в Сумской области
ВСУ перебросили в район села Храповщина Сумской области 8-й отдельный разведывательный батальон. «Аргументы и факты» рассказали со ссылкой на военных блогеров, что этот батальон понёс значительные потери.
Батальон был сформирован в феврале. В марте его подразделения перебросили в район Храповщины. В сообщении отмечается, что батально состоит исключительно из мобилизованных украинцев.
Удар по ВСУ под Купянском
Российский беспилотник «Куб-4» ликвидировал группу пехоты ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В сообщении отмечается, что операция была проведена на купянском направлении.
В украинской ПВО обнаружена брешь
Уничтожение ангара ВСУ
Российский военнослужащий с позывным «Буксир» заявил, что ВС РФ уничтожили легкобронированную технику ВСУ и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Военный рассказал, что техника находилась в ангаре на харьковском направлении. Ее уничтожили с помощью гаубицы Д-30.