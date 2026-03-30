В Минобороны России сообщили об уничтожении роботов ВСУ и о ликвидации группы украинской пехоты. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 30 марта.

Уничтожение роботов ВСУ

Российские беспилотники уничтожили роботизированные комплексы и технику ВСУ под Добропольем, сообщили в Минобороны РФ. Операторы ударных FPV-дронов поразили украинский гексакоптер и наземных роботов, пытавшихся доставить ВСУ полезные грузы.

Также ВС РФ уничтожили боевую бронемашину и антенну управления беспилотниками ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что в режиме «свободной охоты» российские дроны сожгли украинскую автомобильную технику, сорвав ротацию и обеспечение ВСУ.

Удар «Молнии»

Расчет беспилотника «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ на Добропольском направлении, рассказали в Минобороны России. Пункт управления и площадка запуска беспилотников были выявлены во время воздушной разведки.

Получив данные о цели, расчет «Молнии-2» запустил беспилотник. В результате точного попадания цель была полностью уничтожена.

Удар «Града»

Реактивная артиллерия ВС РФ поразила позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил огневые позиции и места скопления живой силы ВСУ. Для удара использовались 122-миллиметровые осколочно-фугасные реактивные снаряды.

ВСУ перебросили войска из Краматорска к Волчанску

ВСУ перебросили подразделения 53-й отдельной механизированной бригады из Краматорска (ДНР) к Волчанску (Харьковская область). Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер». В сообщении отмечается, что о переброске сил свидетельствуют некрологи украинских солдат.

Потери ВСУ в Сумской области

ВСУ перебросили в район села Храповщина Сумской области 8-й отдельный разведывательный батальон. «Аргументы и факты» рассказали со ссылкой на военных блогеров, что этот батальон понёс значительные потери.

Батальон был сформирован в феврале. В марте его подразделения перебросили в район Храповщины. В сообщении отмечается, что батально состоит исключительно из мобилизованных украинцев.

Удар по ВСУ под Купянском

Российский беспилотник «Куб-4» ликвидировал группу пехоты ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В сообщении отмечается, что операция была проведена на купянском направлении.

В украинской ПВО обнаружена брешь

Уничтожение ангара ВСУ

Российский военнослужащий с позывным «Буксир» заявил, что ВС РФ уничтожили легкобронированную технику ВСУ и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный рассказал, что техника находилась в ангаре на харьковском направлении. Ее уничтожили с помощью гаубицы Д-30.