Ночной налет отражен: уничтожены десятки дронов над РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата над регионами России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражены над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем.

Также беспилотники были уничтожены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее сообщалось о обнаружении фрагментов беспилотного летательного аппарата в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области. По данным полиции региона, предметы, предположительно относящиеся к дрону, были найдены за пределами населенного пункта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подобные случаи фиксировались в регионе и ранее. В течение 2025 года в Западно-Казахстанской области неоднократно находили обломки беспилотников, в том числе в Бурлинском районе, расположенном на границе с Оренбургской областью России.