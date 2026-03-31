Над российскими регионами за три часа сбили 58 дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов сбили над российскими регионами 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Беспилотники противника были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 мск до 23:00 мск. 32 дрона сбили над Брянской, 15 — над Смоленской, пять — над Белгородской, по два — над Курской, Новгородской и Псковской областями.

30 марта Минобороны РФ сообщило, что в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для украинских беспилотников для атак на российские регионы. По информации канала, альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским войскам. Он включает облет территории Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее в Госдуме пригрозили сбивать украинские беспилотники над странами НАТО.