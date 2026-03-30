Силы ПВО сбили десять беспилотников над Воронежской областью

RT на русском

Средства ПВО ночью уничтожили десять беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

© РИА Новости

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах и одном городском округе региона было обнаружено и уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.

В результате падения обломков БПЛА повреждён автомобиль, а также загорелась лесная подстилки. Пожар потушен. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Таганрог погиб один человек, восемь пострадали. Повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов.

Кроме того, в Краснодаре из-за падения БПЛА повреждено несколько квартир, пострадали три человека.