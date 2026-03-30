Эксперты сомневаются в возможности США и Израиля полностью уничтожить ракетную программу Ирана, пишет The Washington Post.

Издание со ссылкой на спутниковые снимки сообщает о повреждении четырёх ключевых объектов Ирана по производству баллистических ракет с момента начала операции.

«Некоторые эксперты сомневаются, что ракетная программа может быть полностью уничтожена», — говорится в материале.

В частности, эксперты отмечают опыт Ирана в восстановлении после предыдущих атак, а также доступ Тегерана к зарубежным цепочкам поставок. Кроме того, газета пишет, что Иран использует мобильные ракетные установки, количество которых неизвестно.

Ранее телеканал CNN сообщал, что глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер и начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир обсудили дальнейшие шаги против оборонно-промышленного комплекса Ирана.