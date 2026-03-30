Трамп заявил, что США уничтожили флот, ВВС и большинство ракет Ирана

США полностью уничтожили флот и ВВС Ирана, заявил президент Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути из Флориды. По словам американского политика, США "опережают график" по Исламской Республике на несколько недель.

"Если бы вам сказали, что за три дня мы уничтожим 158 кораблей, весь их (Ирана. - "Газета.Ru) флот, а мы это сделали. Мы уничтожили все их военно-воздушные силы", - заявил глава государства.

Он добавил, что американские ВС ликвидировали и большую часть иранских ракет. Два дня назад в США на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе подтвердили переброску 3,5 тыс. морпехов на Ближний Восток на борту десантного корабля USS Tripoli.

В Белом доме, по данным американских СМИ, ищут способ выйти из конфликта через переговоры, но не исключают эскалации при их срыве. На этом фоне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков увидел опасность для всего мира в военном конфликте на Ближнем Востоке. Представитель Кремля сказал, что пока не понятно, какими именно будут долгосрочные последствия происходящего, и призвал набраться терпения и посмотреть, как будут развиваться события.