РФ хочет сделать безвиз с двумя новыми странами

Россия работает над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

«Работаем над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом», - заявили в ведомстве в разговоре с РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что в прошлом году РФ отменила визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом. Сейчас на очереди Малайзия, Бахрейн и Кувейт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в разговоре со «Звездой» заявил, что введение безвизового режима между Россией и Индией может увеличить туристический поток. С его слов, среди индийцев Россия - не самое популярное направление. Связано это с визовыми сложностями и малым количеством выполняемых рейсов.