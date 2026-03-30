РФ хочет сделать безвиз с двумя новыми странами

В Минэкономразвития рассказали о работе над безвизом с Индией и Вьетнамом
Россия работает над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.
В министерстве подчеркнули, что в прошлом году РФ отменила визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом. Сейчас на очереди Малайзия, Бахрейн и Кувейт.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в разговоре со «Звездой» заявил, что введение безвизового режима между Россией и Индией может увеличить туристический поток. С его слов, среди индийцев Россия - не самое популярное направление. Связано это с визовыми сложностями и малым количеством выполняемых рейсов.