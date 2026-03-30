Число военных США на Ближнем Востоке превысило 50 тысяч

Число американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысило 50 тыс. Об этом сообщает The New York Times.

Авторы материала отмечают, что обычно в регионе находится около 40 тысяч военных США. Их число увеличилось после того, как США и Израиль начали операцию против Ирана.

Известно, что в число американских военных, кто сейчас находится на Ближнем Востоке, не входят 4,5 тыс. военнослужащих с авианосца Gerald R. Ford. Этот боевой корабль сейчас находится на ремонте после пожара.

Ранее газета The Washington Post писала, что американские военные готовятся к длительной наземной операции в Иране. Сообщалось, военная операция не будут означать полномасштабное вторжение.