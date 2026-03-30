Власти сообщили об увеличении числа пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог

Число пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог увеличилось до восьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По ее словам, восемь местных жителей обратились за медицинской помощью. Чиновница отметила, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Незадолго до этого Камбулова рассказала, что ВСУ массированно атакуют Таганрог беспилотниками. Она заявила, работают силы противовоздушной обороны.

В Таганроге при атаке дронов погиб человек, началась эвакуация, полыхают пожары

Вечером 29 марта очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что один из украинских беспилотников врезался в здание школы в одном из районов Таганрога. Горожане слышали гул от мотора, насчитали уже около 20 взрывов и видели вспышки, дым и пожар со стороны образовательного учреждения. Местные жители утверждали, что массированная атака БПЛА на Таганрог продолжается несколько часов.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.