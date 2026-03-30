Сообщают о риске ударов США по гражданским объектам Ирана

Глава исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб допустила, что Соединённые Штаты могут рассмотреть вариант ударов по гражданской инфраструктуре в Иране, если исчерпаются все легитимные военные цели. Об этом она заявила в интервью Handelsblatt.

По её словам, развитие событий может приблизиться к такому сценарию.

«Полагаю, что США уже почти подошли к этой грани. Возникает вопрос, какие объекты остаются для выполнения поставленных задач. В этот момент неизбежно начинают рассматриваться гражданские цели и тогда ситуация становится по-настоящему критической», - отметила аналитик.

Она также предположила, что Израиль может поддержать подобное решение и даже стимулировать его принятие. При этом Гауб подчеркнула, что на текущем этапе сохраняется возможность урегулирования конфликта на Ближнем Востоке дипломатическими средствами.

Эксперт напомнила, что в самих США потенциальный конфликт с Ираном не пользуется широкой поддержкой, а возможные удары по гражданским объектам способны ещё сильнее снизить общественное одобрение подобных действий.