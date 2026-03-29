В Таганроге при атаке дронов погиб человек, началась эвакуация, полыхают пожары

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Таганрог погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о серьезных последствиях падения обломков на землю, включая пожары и разрушения инфраструктуры.

Воздушный удар привел к возникновению очагов возгорания в нескольких точках города. На местах происшествия работают подразделения экстренных служб, проводится ликвидация последствий падения дронов. В связи с угрозой повторных ударов и масштабом разрушений власти организовали эвакуацию жителей из опасных зон. Пострадавшему мужчине в настоящее время медики оказывают экстренную помощь.

Ситуация в городе остается напряженной: в Таганроге продолжаются мероприятия по отражению воздушной угрозы. На территории всей Ростовской области официально объявлен режим беспилотной опасности.

« Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются», - написал глава региона.

Ростовская область, как приграничный регион, регулярно подвергается атакам со стороны Украины с применением беспилотников и ракет. В Таганроге и других крупных населенных пунктах области действует система оповещения о воздушной угрозе. Власти региона призывают граждан строго соблюдать правила безопасности и при объявлении опасности немедленно укрываться в помещениях без окон или специально оборудованных убежищах. К утру 29 марта 2026 года оперативные службы продолжают уточнять информацию о поврежденных жилых домах и социальных объектах.