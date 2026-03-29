Один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог

При воздушной атаке на Таганрог один человек погиб, второй ранен и получает помощь медиков, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе – один мужчина погиб, еще один - получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы», – написал он.

Слюсарь уточнил, что работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается, а на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 марта над Ростовской областью сбили 90 беспилотников. В ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников