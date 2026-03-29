США предрекли полный провал в случае проведения наземной операции в Иране

Наземная операция в Иране заранее обречена, США потерпят крах, так как география Исламской Республики способствует обороне.

На это указал капитан американского Корпуса морской пехоты в отставке Мэттью Хо в эфире YouTube-канала Daniel Davis.

«Если мы попытаемся отправить сухопутные войска [в Иране], их, вероятно, разорвут на части, независимо от численности», — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас инициатива в конфликте находится на стороне Тегерана, а Вашингтон, продолжая операцию, только усугубляет свое положение.

Ранее Bloomberg писал, что военная операция США и Израиля против Ирана может подтолкнуть мир к новому витку гонки ядерных вооружений.