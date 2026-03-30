Названы последствия вступления хуситов в иранскую войну для всего региона

В конце прошедшей недели запущенные из Йемена ракеты в сторону Израиля были восприняты как свидетельство вступления проиранских хуситов в новую ближневосточную войну, продолжающуюся уже месяц.

© Московский Комсомолец

Истинное значение долгожданного вступления йеменских хуситов в войну с Ираном зависит от того, намеревается ли поддерживаемая Тегераном прокси-группировка направить несколько ракет и беспилотных летательных аппаратов на расстояние в сторону Израиля или вместо этого воспользуется своей близостью к узкому Баб-эль-Мандебскому проливу, чтобы эффективно перекрыть границу. Красное море для судоходства, точно так же, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив, говорится в аналитическом материале британского издания The Guardian.

Совокупный эффект от того, что оба водных пути будут закрыты для коммерческих перевозок из стран, которые не поддерживают ни иранцы, ни хуситы, будет разрушительным. Замечание Наполеона Бонапарта о том, что “политика государства определяется его географией”, как никогда актуально, комментирует The Guardian.

Хуситы, шиитская группировка, испытывающая глубокую ненависть к Израилю, которая с 2014 года управляет обширными территориями Йемена, включая столицу Сану, представляет собой сложное, устойчивое движение, способное быстро преодолевать неудачи. В августе 2025 года Израиль уничтожил премьер-министра хуситов, главу администрации и группу членов их кабинета министров в результате одного удара, нанесенного разведкой.

Однако Израиль так и не смог установить местонахождение Абдула Малика Аль-Хуси, лидера движения, отмечает The Guardian.

Хуситская группировка еще не воевала непосредственно на стороне Ирана, хотя, согласно отчетам ООН, большая часть ее вооружений была получена от Тегерана, указывает The Guardian.

Соглашение о прекращении огня с США, заключенное при посредничестве Омана, действует с мая 2025 года, что положило конец нападениям на американские суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, которые продолжались с октября 2023 года.

Это прекращение огня отразило ущерб, который хуситы понесли от последовательных волн все более эффективных атак на ракетные установки хуситов со стороны США, иногда при поддержке Великобритании. Хуситы подчеркнули, что прекращение огня никоим образом не распространялось на Израиль, и некоторые нападения продолжались и после этого.

Одним из мотивов прекращения огня было желание Тегерана придать политический импульс переговорам между США и Ираном по ядерной программе весной 2025 года, утверждает The Guardian. Хуситы распространили режим прекращения огня на Израиль в октябре 2025 года, когда Израиль согласовал с ХАМАСОМ форму прекращения огня в Газе. Даже после совместного израильско-американского нападения на Иран в ходе 12-дневной войны в прошлом году хуситы в основном сдерживались от ответных действий против агрессоров.

Но крупные перевозчики, такие как Maersk, лишь постепенно начали возобновлять перевозки через Красное море, избегая более дорогого и значительно более длинного альтернативного маршрута вокруг южноафриканского мыса Доброй Надежды.

Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Йеменом и Африканским Рогом, всегда был уязвим для атак хуситов с помощью беспилотных летательных аппаратов, ракет и небольших лодок.

Фариа Аль-Муслими, специалист по Ближнему Востоку из лондонского аналитического центра, предупреждает, что любые длительные перебои в работе приведут к увеличению транспортных расходов, росту цен на нефть и создадут дополнительную нагрузку на и без того хрупкую мировую экономику, пошатнувшуюся из-за ситуации в Ормузском проливе.

Похоже, что Иран реализует более широкую стратегию по активизации союзнических группировок по всему региону. Хуситы могут действовать осторожно, отчасти потому, что они рассчитывают на вознаграждение в виде наличных денег от Саудовской Аравии. На юге Йемена саудовцы на данный момент разгромили сепаратистов юга, которых продвигает Южный переходный совет. Объединенные Арабские Эмираты, которые поддержали южан в начале года под давлением Эр–Рияда, также покинули Йемен, а это означает, что Саудовская Аравия теперь единолично отвечает за будущее Йемена - обременительная задача, требующая от Эр-Рияда заключения соглашений не только с бывшими сторонниками Южного совета, но и с хуситами.

Южный переходный совет официально распущен, но все еще существует и ждет, когда Эр-Рияд и признанное ООН правительство на юге Йемена потерпят неудачу, настаивая на том, что дело южан-сепаратистов так же сильно, как и прежде. Эр-Рияд не может позволить себе воевать на слишком многих фронтах, поэтому в случае необходимости он попытается найти обходные пути, чтобы договориться с хуситами и свести к минимуму угрозу нападений в Красном море.

Саудовская Аравия вливает деньги в новое правительство на юге, а хуситы на севере, возможно, захотят получить часть финансовых средств в обмен на то, что они не возобновят боевые действия против юга или не нарушат режим на Красном море.

Однако, в конечном счете, сила хуситов заключается в том, что они перехватывают корабли, а не направляют ракеты в сторону Израиля, подчеркивает The Guardian. В результате Йемен может оказаться еще дальше от мира после более чем десятилетней гражданской войны. Специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил: “Эта эскалация угрожает втянуть Йемен в региональную войну, что усложнит урегулирование конфликта в Йемене, усугубит его экономические последствия и продлит страдания гражданского населения”. Это не первое его предупреждение против эскалации, и вряд ли оно будет последним, заключает The Guardian.