Раскрыты подробности налета ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 29 марта предприняли попытку атаковать Брянскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, всего над территорией области системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

Он уточнил, что сейчас на местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о массированном ракетном ударе по Белгороду.