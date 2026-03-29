Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале городских боев в населенном пункте Белицкое на добропольском направлении.

Город, расположенный в десяти километрах от важнейшего логистического узла ВСУ, становится ареной ожесточенных столкновений, в то время как российские подразделения развивают успех сразу на нескольких участках фронта.

«Уже поступает информация, что уже завязываются городские бои. То есть бои за само Белицкое фактически начались», — сообщил Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его канале на платформе MAX.

Руководитель республики подчеркнул, что продвижение в районе Доброполья разворачивается все более стремительно, сопровождаясь значительным улучшением позиций российских войск в районе Нового Донбасса.

«В самом Красном Лимане бои в его окрестностях, противник старается удержать данный населенный пункт, но шансов у противника остается все меньше и меньше», — отметил глава ДНР.

Он также выделил успехи подразделений в лесных массивах вблизи Святогорска, где идет планомерное вытеснение украинских формирований.

«Согласно заявлениям министерства обороны Российской Федерации, был освобожден населенный пункт Никифоровка, это славянское направление», — констатировал Пушилин.

По его оценке, взятие этого поселка под контроль дает возможность развивать наступление в сторону Николаевки и Рай-Александровки, расширяя плацдарм для дальнейших операций на славянском направлении.