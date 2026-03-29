Иран анонсировал удары по "ценным" объектам США

В Иране заявили о подготовке новых ударов по «ценным» объектам США. С таким заявлением выступил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

© Московский Комсомолец

По его словам, Тегеран продолжает оказывать давление на американскую инфраструктуру, включая системы разведки и логистики.

«Нарушение работы американских радаров, логистики и рост потерь продолжаются… Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты», — написал Мусави в соцсети X.

Он также заявил, что, по мнению иранской стороны, США вынуждены будут отступить от границ страны на фоне происходящего.