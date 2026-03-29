Пушилин оценил шансы ВСУ в Красном Лимане

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об ухудшении положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана. Об этом он рассказал в своем канале на платформе Max.

По его словам, бои продолжаются как в самом населенном пункте, так и на его подступах. Украинские военные, как утверждает Пушилин, предпринимают попытки удержать город, однако их возможности постепенно падают.

«В самом Красном Лимане бои в его окрестностях, противник старается удержать данный населенный пункт, но шансов у противника остается все меньше и меньше», — сообщил он.

Ранее о ситуации на этом направлении высказывался начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. По его словам, бои там ведут подразделения группировки войск «Запад».