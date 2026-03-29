В Финляндии нашли три упавших беспилотника. Как сообщают Yle и Helsingin Sanomat, военно-воздушные силы страны опознали один из них — это украинский дрон АН-196.

© Московский Комсомолец

Уточняется, что АН-196 рухнул на землю утром к северу от Куволы.

Данных о втором аппарате, который упал к востоку от того же города, пока нет. Третий БПЛА приземлился на морской лёд в Эспоо — он оказался гражданским и не представлял опасности.

В Финляндии сделали заявление об одном из упавших на территории страны дронов

После сообщений о появлении ещё одного дрона полиция оцепила район в Хаукилахти.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал залёт украинских беспилотников нарушением территориальной целостности страны.