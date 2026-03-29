Киевский режим при поддержке стран НАТО форсирует разработку дальнобойных ракетных систем, способных наносить удары по Москве.

Проект реализуется в рамках программы FrankenSAM, которая предполагает интеграцию западных технологий в старые советские пусковые установки для максимальной эскалации конфликта, рассказал военный эксперт Юний Кнутов в интервью изданию News.ru.

«Украина с помощью НАТО пытается добиться истощения наших зенитных ракет для последующей перспективы ударов по Москве теми же FP-9 на базе С-300», — сообщил Юрий Кнутов.

По его словам, новая ракета FP-9 создается на основе британской FP-5 и должна использовать пусковые установки комплексов С-300. Разработчики планируют увеличить дальность полета с базовых 75 до 800 километров, используя композитные материалы для снижения заметности и оснащая снаряд боевой частью весом до 800 килограммов.

Эксперт подчеркнул, что в процесс активно вовлечены оборонные предприятия Дании, Франции и Германии. При этом публичные заявления США о возможном сокращении поддержки Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке эксперт назвал прикрытием для продолжения поставок.

«Американские заявления носят теоретический характер и являются политической трескотней с целью отвлечь внимание и создать видимость того, что США не интересуются ситуацией на Украине. Реально они оказывают Украине достаточно серьезную помощь, но опять же — в обмен на деньги», — пояснил Кнутов.

По его оценке, схема финансирования изменилась: теперь средства направляются через структуры НАТО, что позволяет Белому дому формально дистанцироваться от прямой поддержки Киева, продолжая подпитывать военно-промышленный комплекс США.

Ранее Вооруженные силы России нанесли серию упреждающих ударов по ключевым военным объектам противника. По информации Министерства обороны РФ, было поражено место хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и уничтожена авиатехника на нескольких военных аэродромах. Одновременно с этим координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил агентству РИА Новости об успешном ударе по авиабазе в Озерном, где располагались французские истребители Mirage и проходили подготовку операторы элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра».