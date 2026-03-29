Медведев назвал сюром предложения Зеленского странам Ближнего Востока по защите от дронов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал сюром предложение президента Украины Владимира Зеленского странам Ближнего Востока по защите от дронов. Видео с заявлением Медведев опубликовал в своем канале в МАХ.

Он назвал Зеленского "зеленым насекомым" и указал на то, что "смешно смотреть", как он "скачет" по странам Персидского залива и предлагает защиту от дронов.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина направила на Ближний Восток 201 военного по борьбе с беспилотниками. По его словам, эксперты работают в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Такое решение было принято по просьбе США и других "партнеров" Киева в рамках "дронового соглашения".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона в регионе.