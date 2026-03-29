Иран показал снимки уничтоженного самолета AWACS — «летающего радара»

Иран опубликовал фотодоказательство успешного удара по американскому самолету E-3 Sentry AWACS, который предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и управления. На спутниковом снимке видно, что самолет уничтожен после атаки иранской армии, сообщает РИА Новости.

Гостелерадиокомпания Ирана опубликовала два спутниковых снимка самолета — до и после удара. На втором фото видно, что фюзеляж самолета разломился, хвостовая часть уничтожена.

«Спутниковый снимок уничтоженного самолета E-3 Sentry AWACS на военной базе террористической армии США "Принц Султан" в Саудовской Аравии», — гласит подпись.

Военные блогеры отмечают, что удар пришелся по задней части, где расположен радар и приборы радиолокационной системы.

В КСИР заявили, что серьезный урон также нанесен стоявшим рядом самолетам.