Иран показал снимки уничтоженного самолета AWACS — «летающего радара»
Иран опубликовал фотодоказательство успешного удара по американскому самолету E-3 Sentry AWACS, который предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и управления. На спутниковом снимке видно, что самолет уничтожен после атаки иранской армии, сообщает РИА Новости.
Гостелерадиокомпания Ирана опубликовала два спутниковых снимка самолета — до и после удара. На втором фото видно, что фюзеляж самолета разломился, хвостовая часть уничтожена.
«Спутниковый снимок уничтоженного самолета E-3 Sentry AWACS на военной базе террористической армии США "Принц Султан" в Саудовской Аравии», — гласит подпись.
Военные блогеры отмечают, что удар пришелся по задней части, где расположен радар и приборы радиолокационной системы.
В КСИР заявили, что серьезный урон также нанесен стоявшим рядом самолетам.