Североатлантический альянс и Германия не способны противостоять российскому превосходству в сфере беспилотных систем.

Глава Оперативного командования вооруженных сил Германии Александр Золльфранк констатировал, что масштаб производства и применения БПЛА Москвой остается недостижимым для западных союзников.

«Россия только что выпустила 1000 дронов по Украине за сутки. Кроме того, Москва не прекращает наступать. Она не сдается. И, конечно, мы пока не готовы к таким масштабам. Нужно честно признать это», — сообщил генерал бундесвера Александр Золльфранк в интервью изданию Welt.

По его словам, методы ведения боя меняются еженедельно, а немецкая военная машина действует слишком медленно, не успевая обеспечивать войска техникой и боеприпасами.

Генерал выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Германия находится в «поле зрения» России и может подвергнуться нападению в любой момент.

«На данный момент мы исходим из того, что в 2029 году Россия будет готова к крупномасштабному нападению на нас. Однако мы готовимся и к тому, что нападение в меньших масштабах может начаться раньше», — подчеркнул военачальник.

Он добавил, что сценарий предполагает массированные удары вглубь территорий Франции и Германии для уничтожения стратегических объектов.

При этом ключевым фактором выживания Европы Золльфранк считает военное присутствие США под руководством Дональда Трампа.

«Соединенные Штаты, безусловно, играют ключевую роль в НАТО. Они обеспечивают необходимый уровень авторитета альянса как ядерного блока», — отметил генерал.

Он заверил, что ежедневные контакты с американским командованием подтверждают готовность Вашингтона поддерживать союзников, несмотря на вовлеченность США в конфликт с Ираном.