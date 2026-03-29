Завалят одними БПЛА: немецкий генерал оценил перспективы войны с Россией
Североатлантический альянс и Германия не способны противостоять российскому превосходству в сфере беспилотных систем.
Глава Оперативного командования вооруженных сил Германии Александр Золльфранк констатировал, что масштаб производства и применения БПЛА Москвой остается недостижимым для западных союзников.
По его словам, методы ведения боя меняются еженедельно, а немецкая военная машина действует слишком медленно, не успевая обеспечивать войска техникой и боеприпасами.
Генерал выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Германия находится в «поле зрения» России и может подвергнуться нападению в любой момент.
«На данный момент мы исходим из того, что в 2029 году Россия будет готова к крупномасштабному нападению на нас. Однако мы готовимся и к тому, что нападение в меньших масштабах может начаться раньше», — подчеркнул военачальник.
Он добавил, что сценарий предполагает массированные удары вглубь территорий Франции и Германии для уничтожения стратегических объектов.
При этом ключевым фактором выживания Европы Золльфранк считает военное присутствие США под руководством Дональда Трампа.
«Соединенные Штаты, безусловно, играют ключевую роль в НАТО. Они обеспечивают необходимый уровень авторитета альянса как ядерного блока», — отметил генерал.
Он заверил, что ежедневные контакты с американским командованием подтверждают готовность Вашингтона поддерживать союзников, несмотря на вовлеченность США в конфликт с Ираном.