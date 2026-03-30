В Финляндии объяснили, почему не сбили упавшие в стране БПЛА

Финские власти объяснили, что не сбили украинские беспилотники в районе Коуволы, так как они не представляли непосредственной опасности, заявил генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен.

По его словам, истребитель смог идентифицировать один из БПЛА, но решение о применении огня не было принято, в том числе чтобы избежать ущерба разрушений.

«Мы относимся к этому вопросу очень серьёзно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно», — цитирует Херранена Iltalehti.

Расследование продолжается.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил о падении БПЛА в стране.

Представители финских Военно-воздушных сил подтвердили, что один из упавших на территории страны дронов был украинским.