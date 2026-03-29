В Финляндии сделали заявление об одном из упавших на территории страны дронов

Представитель ВВС Финляндии заявил, что один из упавших на территории страны дронов был украинским, передает Yle.

В воскресенье, 29 марта, в окрестностях города Коувол были замечены два беспилотника. На перехват дронов были подняты истребители F/A-18 Hornet.

«Второй упавший около Коуволы дрон был украинским. Военные рассказали, что в 8:45 утра 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196 «Лютый». В этом районе также был и второй летательный объект, о принадлежности которого пока не сообщается», — уточнили журналисты.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен сообщил, что ведется расследование инцидента с БПЛА, замеченными в воздушном пространстве страны.

Глава ведомства подчеркнул, что в Минобороны относятся к подобным происшествиям со всей серьезностью. Он добавил, что в дальнейшем распространит более подробную информацию о дронах.