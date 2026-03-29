В Иране захотели накормить акул американскими военными

Иранские боевые подразделения ждут начала наземной операции США и готовы дать отпор американским войскам, которые «станут хорошим кормом для акул Персидского залива». Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает РИА Новости.

«В ответ на последние угрозы Трампа касательно наземной операции или оккупации каждой пяди иранской земли, что, конечно, больше не является простым желанием, мы заявляем: поборники ислама уже давно находятся в ожидании таких действий», — сказал военный.

Ранее иранское элитное подразделение Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило об ударах по американским военным складам, размещенным в таких ближневосточных странах, как Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за возможных последствий, которые невозможно предсказать. Глава государства подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Тегеран не могут ничего спрогнозировать, как и весь остальной мир.