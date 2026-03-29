В Финляндии заявили о неизвестных БПЛА в воздушном пространстве страны

Несколько БПЛА залетели на территорию Финляндии в воскресенье. Началось расследование, подробностей пока нет. Об этом заявил финский министр обороны Антти Хакканен, передает РИА Новости.

Финские СМИ сообщили, что в воскресенье утром несколько «небольших и медленно летящих объектов» вошли в воздушное пространство страны.

В минобороны подтвердили, что инцидент имел место.

«Беспилотники залетели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно», — заявил Хакканен.

Уже известно, что два БПЛА упали в окрестностях города Коувол. На перехват поднимались истребители F/A-18 Hornet.

Власти обещали предоставить подробную информацию позднее, идёт расследование.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что БПЛА, атаковавшие Ленинградскую область, могли лететь с территорий соседних стран.