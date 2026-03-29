Британия может направить корабль для разминирования Ормузского пролива

Британское министерство обороны рассматривает возможность переоборудования военного корабля RFA Lyme Bay в плавучую базу для беспилотных минных тральщиков с целью расчистки Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times. По данным издания, корабль сейчас находится в порту Гибралтара, где проходит техническое обслуживание.

Газета приводит слова источника в Минобороны Британии о том, что министр обороны Джон Хили согласился с необходимостью подготовить планы по отправке RFA Lyme Bay в Ормузский пролив.

«Великобритания готовится направить в Ормузский пролив эвакуационный корабль Королевского военно-морского флота, оснащенный парком автономных беспилотных аппаратов для поиска мин», – приводит газета прямую речь собеседника.

Окончательное решение о переброске корабля пока не принято, отмечает источник. Переоборудование судна будет проводиться в Гибралтаре, если власти Британии утвердят этот план. Ранее сообщалось, что отправка RFA Lyme Bay в Средиземное море связана с эскалацией ситуации вокруг Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на британскую базу Акротири на Кипре доставили вертолеты Wildcat для защиты. Только 22% британцев поддержали возможное участие Британии в ударах по Ирану. Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке ударных вертолетов и эсминца HMS Dragon для защиты базы после атаки беспилотников.