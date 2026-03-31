США потребовали от Польши перебросить на Ближний Восток батарею Patriot
Соединенные Штаты требуют от Польши перебросить на Ближний Восток батарею системы противоракетной обороны Patriot, пишет Rzeczpospolita.
По информации издания, Вашингтон также хочет получить ракеты, которые уже находятся «над Вислой».
В Польше соответствующие данные официально пока не комментируют.
Польские вооруженные силы имеют на вооружении две батареи системы противоракетной обороны Patriot, в которую входят 16 пусковых установок, а также около 600 ракет к ним.