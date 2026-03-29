Северная Корея испытала двигатель для способной достичь США ракеты

КНДР провела наземное испытание для твердотопливного двигателя, способной достичь территории США ракеты. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Максимальная допустимая мощность двигателя составляет 2,5 тысячи килотонн, что выше показателя в 1970 килотонн, зафиксированного в ходе аналогичных испытаний твердотопливного двигателя в сентябре», — отмечается в материале.

Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за ходом испытаний.

В прошлом году КНДР заявила об испытании стратегических крылатых ракет большой дальности. 29 декабря официальные представители Северной Кореи заявили об успешных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности в море. Тем самым КНДР провели проверку сил ядерного сдерживания.