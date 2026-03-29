Северная Корея испытала модернизированный двигатель ракеты, способной достичь США

Военные Северной Кореи провели наземное испытание модернизированного твердотопливного ракетного двигателя, предназначенного для межконтинентальных ракет. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за тестом устройства и назвал его «имеющим большое значение» для вывода стратегических вооружений республики «на высший уровень» в рамках пятилетнего плана оборонного развития.

Авторы статьи заметили, что Пхеньян не посчитал нужным раскрыть ключевые характеристики двигателя.

Вместе с тем, стало известно, что он развивает максимальную тягу порядка 2,5 тыс. килоньютонов — больше, чем аналогичный твердотопливный двигатель, испытанный в сентябре прошлого года (1,97 тыс. килоньютонов) и производится из углеродного композита.

По словам обозревателей, в последние годы Северная Корея многократно испытывала ракеты, способные достичь материковой части США.

Ранее немецкие СМИ рассказали о запуске двух современных баллистических ракет по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

Военные Ирана убедительно показали, что способны наносить удары тяжелыми ракетами по европейским столицам, отметили авторы публикаций.