Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 1275 военных в результате действий российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в официальной сводке министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» не выжили до 200 украинских бойцов. От действий группировки «Запад» пали более 190 военных. Бойцы группировки «Южная» ликвидировали около 225 военнослужащих ВСУ, «Центр» — до 310, «Восток» — до 280 и «Днепр» — более 70.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю ВС России почти в два раза нарастили число ударов беспилотниками по украинским объектам. По словам политика, российские военные атаковали страну тремя тысячами ударных БПЛА. В среднем за март это число было гораздо ниже и составляло 1500-1750 в неделю, отметил Зеленский.

До этого стало известно, что командование ВСУ объясняет существенные потери среди личного состава «сердечной недостаточностью». Источник в российских силовых структурах сообщил, что родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию.