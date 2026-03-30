Ким Чен Ын посетил базу по подготовке северокорейского спецназа

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учебную базу спецназа при главном оперативном управлении генерального штаба Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главу государства встретил командный состав министерства обороны и командующие видов войск и крупных соединений, в их числе министр обороны Но Гван Чхор, начальник генерального штаба КНА Ли Ён Гир и начальник главного политического управления КНА Ким Сон Ги. В материале говорится, что все участники "бурными возгласами встретили всепобеждающего стального полководца, который выдающейся военно-стратегической мыслью и незаурядным искусством руководства войсками открывает великий период бурного развития в строительстве могучей армии".

Затем Ким Чен Ын ознакомился с тренировкой подразделений специального назначения всех ступеней. Лидер страны выразил большое удовлетворение продемонстрированными возможностями спецназа, "абсолютным духом и несравненной удалью" военнослужащих. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНА следует пребывать в состоянии строгой готовности в соответствии с тенденцией современной войны и последовательно претворять курс на улучшение боевой подготовки. 29 марта сообщалось, что КНДР провела испытание двигателя ракеты, способной достичь США.