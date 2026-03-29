Финская активистка Салли Райски, которая в России запросила политическое убежище, заявила, что в Финляндии праворадикальные организации начали вербовать молодежь в ряды ВСУ. Об этом она рассказала изданию РИА Новости.

Как утверждает Райски, такие организации занимаются вербовкой очень тонко. Молодые люди зачастую даже не понимают, что находятся под серьезным влиянием, подчеркнула она.

Дело в том, что сам процесс начинается с обычной дружбы, продолжила беженка, и неформального времяпрепровождения. Когда молодые люди уже оказываются внутри самой организации, то многие из них потом действительно отправляются воевать на стороне ВСУ. Причиной тому, считает Райски, является искаженное восприятие истории в финском обществе.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что страна становится все более опасной из-за ее политики, которая направлена против Москвы. Так он отреагировал на информацию о том, что государство начало подготовку к возможному конфликту с Россией.