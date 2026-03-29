Иран нанес удар по алюминиевым заводам, связанным с США

Силы КСИР нанесли результативные удары по двум крупнейшим алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне. В Тегеране заявили, что предприятия связаны с военно-промышленным комплексом США, сообщает телекомпания IRIB со ссылкой на КСИР.

Отмечается, что комбинированную операцию провели воздушные и морские подразделения КСИР.

«Удары были нанесены по двум промышленным объектам, связанным с военной и воздушно-космической промышленностью США», — сказано в заявлении.

В итоге поражены алюминиевые заводы EMAL (ОАЭ) и ALBA (Бахрейн). Это масштабные производства мирового уровня: Так, на заводе EMAL находится самая длинная в мире линия по производству алюминия. Ежегодно предприятие выпускает 1,3 млн тонн продукции.

Два дня назад КСИР предупреждал, что нанесет удары по предприятиям на Ближнем Востоке в ответ на атаки США и Израиля на иранские заводы.