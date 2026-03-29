Десантируются прямо в ад: Тегеран пообещал уничтожить солдат США

Иранское руководство обвинило США в ведении двойной игры и подготовке масштабной наземной операции на фоне публичных заявлений о поиске дипломатического решения. В Тегеране утверждают, что вооруженные силы страны и гражданское население полностью готовы к встрече с американскими подразделениями на своей территории.

© Московский Комсомолец

«Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку», — сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в эфире иранской гостелерадиокомпании.

По его словам, попытки Вашингтона усыпить бдительность противника мирными инициативами не достигают цели, так как военные приготовления США фиксируются иранской стороной.

«Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону», — подчеркнул Галибаф.

Глава законодательного органа Ирана добавил, что любая попытка десантирования обернется для американских военных катастрофическими последствиями и жестким возмездием.

Ранее стало известно о масштабных приготовлениях Пентагона к длительной наземной фазе конфликта. Издание The Washington Post сообщает, что речь идет о серии рейдов с участием сил специальных операций и пехотных подразделений, которые могут продлиться несколько недель. На кораблях США, направляющихся в Персидский залив, находятся более 4 тысяч морских пехотинцев, а 82-я воздушно-десантная дивизия приведена в состояние повышенной готовности. По данным газеты, американское командование рассматривает варианты захвата иранского острова Харк или территорий в Ормузском проливе, хотя окончательное одобрение этих планов Дональдом Трампом остается под вопросом.