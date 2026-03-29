Корабли Тихоокеанского флота России прибыли с визитом в Джакарту

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в Джакарте.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В состав отряда вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

Как отмечается, в ходе визита Россия и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи.

Корабли встретили представители российского посольства и командование местного морского района.

Индонезийская сторона подчеркнула, что визит ВМФ России является честью для Джакарты.

ВМС Японии ранее сформировали новую объединённую эскадру для действий у островов в Восточно-Китайском море.