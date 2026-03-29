Украинские боевики провели масштабное минирование канала Северский Донец – Донбасс.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах.

«Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс, – утверждает собеседник агентства. – По имеющейся информации, он провёл масштабное минирование канала и прилегающей территории».

В настоящее время расстояние от передовых позиций ВС РФ до этого гидротехнического сооружения, имеющего важное значение для водоснабжения региона, заметно сократилось. В настоящий момент, по данным российских СМИ оно составляет всего несколько километров.

