Количество уничтоженных над Ленобластью беспилотников увеличилось до 31

Российские средства противовоздушной обороны с начала атаки БПЛА на Ленинградскую область уничтожили 31 дрон.

Об этом сообщил в своём канале на платформе MAX губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что спасатели тушат возгорание в порту Усть-Луга.

Ранее губернатор Ленобласти сообщил об уничтожении 27 дронов над регионом. Дрозденко также информировал о повреждениях в порту Усть-Луга.

