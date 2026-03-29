В США предсказали появление нового участника конфликта в Иране

Йеменские хуситы могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке и начать действовать против США и Израиля. Такое развитие событий ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Поступила информация, что в ситуацию в Иране могут вмешаться хуситы. Они пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив и, таким образом, закрыть для США Красное море», — сказал он.

Однако пока неясно, вступят ли они в конфликт — это будет зависеть от того, примут ли США решение о проведении наземной операции в Иране, добавил эксперт. По его словам, если Вашингтон «попытается напасть на кого-нибудь» на территории страны, Баб-эль-Мандебский пролив может оказаться перекрыт так же, как и Ормузский.

Ранее политолог Егия Ташиян в разговоре с «Лентой.ру» назвал хуситов одним из последних козырей Ирана в войне с США и Израилем.