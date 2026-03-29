Иностранцы, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не участвуют в боях на херсонском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентство уточнил, что с марта текущего года наемники с Правобережья Днепра «почти пропали». Он также отметил, что большая часть иностранцев была переброшена на более «жаркие направления». При этом не менее сотни наемников были уничтожены в пунктах временной дислокации артиллерией, дронами и авиаударами, добавил источник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что иностранные наемники ВСУ покидают Херсон из-за страха. По его словам, российские военные системно работают по позициям противника. Кроме того, Сальдо добавил, что в украинской армии расформирован иностранный легион, где наемники служили в относительно комфортных условиях и могли в любой момент уехать.