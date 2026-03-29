Пентагон готовит план по наземному вторжению в Иран

Пентагон проводит подготовку к возможным сухопутным операциям США в Иране, которые могут продлиться несколько недель. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

© Московский Комсомолец

По данным издания, потенциальные сухопутные операции не предусматривают полномасштабного вторжения. Речь идёт о вылазках спецназа и обычных сухопутных войск. Целью может стать захват иранского острова Харк или уничтожение вооружений в прибрежных районах у Ормузского пролива.

На выполнение задач может потребоваться до нескольких месяцев.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в свою очередь заявила, что задача Пентагона — обеспечить президенту свободу действий.

Напомним, США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города, включая Тегеран. В первый день войны был убит верховный лидер Али Хаменеи.