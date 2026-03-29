Над Ленинградской областью уничтожили семь беспилотников

В воздушном пространстве Ленинградской области были успешно ликвидированы несколько БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Семь БПЛА уничтожено в воздушном пространстве Ленобласти», — написал Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что боевая работа по отражению атак продолжается.

28 марта Дрозденко сообщил об уничтожении 15 беспилотников над регионом.