В полку ВСУ "Скала" началась эпидемия пневмонии
В российских силовых структурах ТАСС сообщили о вспышке пневмонии в 425-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины «Скала».
По данным собеседника агентства, только в феврале среди украинских офицеров зафиксировано пять смертельных исходов от этого заболевания.
Родственники военнослужащих, по информации источника, выражают недовольство действиями командования полка и медицинского персонала, которые, по их мнению, не обеспечили своевременную и качественную помощь.
В российских силовых структурах также не исключают, что реальное число заболевших и погибших может быть значительно выше.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области фиксируется резкий рост преступности, связанный с деятельностью вооруженных группировок, сформированных из дезертиров Вооруженных сил Украины.