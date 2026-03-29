В российских силовых структурах ТАСС сообщили о вспышке пневмонии в 425-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины «Скала».

По данным собеседника агентства, только в феврале среди украинских офицеров зафиксировано пять смертельных исходов от этого заболевания.

Родственники военнослужащих, по информации источника, выражают недовольство действиями командования полка и медицинского персонала, которые, по их мнению, не обеспечили своевременную и качественную помощь.

В российских силовых структурах также не исключают, что реальное число заболевших и погибших может быть значительно выше.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области фиксируется резкий рост преступности, связанный с деятельностью вооруженных группировок, сформированных из дезертиров Вооруженных сил Украины.